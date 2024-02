Restauro beni culturali. Un corso per over 18

Un corso triennale gratuito in Tecnico del restauro dei Beni culturali, manufatti dipinti su supporto ligneo e tessero. Il corso inizierà il prossimo 18 marzo; le iscrizioni sono già aperte. Il corso è finanziato dalla Regione e inserito nell’ambito di Giovanisì. É organizzato dall’agenzia formativa Confartis Srl insieme al liceo artistico di Porta Romana, con La Bottega dei Grassi Nesi S.n.c di Tommaso Nesi & Co. Le lezioni si svolgeranno alla villa Petraia e alla villa Medicea di Castello. Le domande vanno inviate via pec a [email protected] fino al 6 marzo. La domanda è scaricabile dal sito www.confartis.it. Per partecipare al corso è necessario risiedere in Italia; avere un’età pari o superiore ai 18 anni, non avere contratto di lavoro e aver terminato l’istruzione di secondo ciclo. Bisogna anche conoscere la lingua italiana almeno a livello B1.