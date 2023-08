Restauri e nuove opere Piano da un miliardo San Salvi, parchi e scuole Così Firenze cambia volto

di Antonio Passanese

Adottato il Programma triennale dei lavori pubblici 2024 -2026: un piano da oltre 110 milioni di euro da parte del Comune di Firenze, nell’ambito di un progetto complessivo che vale oltre un miliardo in tre anni, per interventi come quelli su San Salvi, sul parcheggio di Settignano, sulla Fortezza da Basso, per il Parco dell’Arno. E che riguarderà anche i complessi monumentali, le mura e le torri cittadine (un esempio è il restauro, già in atto di Torre San Niccolò o l’apertura del camminamento del tratto di merlatura che va da Porta San Frediano al Torrino Santa Rosa), ma anche sicurezza sismica degli edifici comunali, accordi quadro per il verde, impianti sportivi, riqualificazione di strade e piste ciclabili, arredi urbani, fino al restauro di Ponte Vecchio.

"Abbiamo adottato il Programma triennale dei lavori pubblici – ha detto l’assessore ai Lavori pubblici Titta Meucci subito dopo aver partecipato alla giunta di ieri –, che sarà inserito nel Documento unico di programmazione che la giunta presenterà al Consiglio per l’approvazione. Gli interventi inseriti nel piano riguardano il periodo che va dal 2024 al 2026 con una suddivisione su tre anni e l’assegnazione degli obiettivi e delle risorse per ciascuna annualità".

Per quanto riguarda le opere di competenza della direzione Servizi tecnici, in particolare, (che opera su un vasto patrimonio immobiliare del Comune comprendente edifici scolastici, uffici e servizi, immobili a destinazione sociale, storico-culturale, impianti sportivi, mercati, cimiteri ed altri) sono previste: nel 2024, per un valore di circa 35 milioni di euro (riguardano circa 50 interventi); nel 2025, per un valore di circa 17 milioni di euro (riguardano circa 40 interventi); nel 2026, per un valore di circa 18 milioni (riguardano circa 40 interventi). In particolare, si segnalano, per importanza e strategicità alcuni degli interventi collocati nella prima annualità del documento: la realizzazione di opere di rigenerazione urbana nel complesso di San Salvi con particolare riferimento alla riqualificazione di alcuni padiglioni oggi completamente abbandonati e degradati, e spazi verdi di pertinenza, per finalità di housing, servizi e attività culturali: valore complessivo 10 milioni. Il Programma triennale firmato da Meucci comprende la realizzazione di opere di adeguamento sismico e messa a norma immobili per circa 3,5 milioni di euro. Nella delibera sono inseriti anche gli interventi straordinari di riqualificazione energetica di parte del patrimonio immobiliare nell’ottica di un risparmio energetico che Palazzo Vecchio ha deciso di perseguire per azzerare le emissioni inquinanti.

Per le opere di restauro e manutenzione straordinaria di strutture ed impianti del Padiglione Spadolini della Fortezza da Basso nel 2024 sono previsti 2,5 milioni di euro.