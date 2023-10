Restaurato il marciapiede di via Binazzi

Dopo il ripristino del muro in via Colleramole a Bottai (chiuso da marzo a settembre) e la manutenzione di piazza Accursio da Bagnolo, si sono conclusi i lavori di riqualificazione del marciapiede in via Binazzi. Un intervento richiesto da tempo, a causa della pericolosità dell’asfalto sconnesso e dunque rischioso per i pedoni, come denunciato da anni ormai. Gli operai hanno demolito la pavimentazione esistente, rifatto ex novo le zone avvallate del massetto sottostante e poi steso nuovo asfalto di colore rosso, dunque maggiormente visibile e identificabile. Il passaggio è stato protetto con un cordolo del marciapiede al di sopra del muro di contenimento. "Garantire la sicurezza e il decoro delle nostre strade e marciapiedi è un nostro dovere che stiamo progressivamente portando a termine, come promesso", commenta l’assessore ai lavori pubblici Marco Canuti.

Manuela Plastina