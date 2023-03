Resta incastrato sotto il muletto Operaio a Careggi con il Pegaso

Paura ieri mattina in un cantiere al Cornocchio, a Barberino di Mugello. Erano da poco passate le 8 quando, durante alcune fasi di lavorazione, un operaio di 58 anni è rimasto incastrato sotto ad un muletto. Immediatamente è scattato l’allarme da parte dei colleghi. La scena si presentava drammatica; e inizialmente si è temuto che l’uomo presentasse un brutto trauma cranico da schiacciamento. Per questo i soccorsi sono arrivati con la massima allerta; e sul posto sono intervenuti gli operatori del 118, l’elisoccorso Pegaso ed il personale Asl addetto agli infortuni sul lavoro (Pisll: Prevenzione igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro). Per una volta, però, la sorte è stata benigna. E, secondo quanto si apprende, per fortuna poi le condizioni del ferito si sono rivelate meno gravi del previsto. Alla fine i medici del soccorso sanitario hanno riscontrato un politrauma, a causa di una frattura alla tibia e altre ferite (tra cui una lesione sopraciliare, nella zona dello zigomo).

Naturalmente si è comunque seguita la procedura di massima urgenza. E l’uomo è stato ortato in codice rosso dall’elisoccorso Pegaso all’ospedale di Careggi; dove riceverà tutte le cure del caso. Spetterà invece agli ispettori Asl ricostruire con esattezza la dinamica di quanto accaduto; e se siano state rispettate tutte le misure di sicurezza. Nicola Di Renzone