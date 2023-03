Responsabile della logistica per azienda alimentare

FIRENZE

Azienda alimentare situata in provincia di Firenze è alla ricerca di un responsabile della logistica. La figura si occuperà di coordinare 7 risorse dell’azienda, tra cui 3 autisti, per supportare le attività di spedizioni e arrivo e uscita merce. Sono richieste: esperienza di almeno 2 anni maturata in realtà preferibilmente alimentari o simili, ottima conoscenza del pacchetto Office, buone capacità relazionali. Completano il profilo buone doti di comunicazione, organizzazione e controllo, proposizione e decisione, cooperazione e collaborazione con tutto il personale dell’azienda. Il contratto di lavoro offerto è full time a tempo determinato, con possibilità di trasformazione a indeterminato. Per candidarsi: [email protected]