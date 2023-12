Resistere senza snaturarsi

La Libreria Salvemini venne inaugurata nella omonima piazza da Piero Chiari il 25 marzo 2000, nel giorno della festa dell’Annunziata, lo storico capodanno fiorentino, "una data fortunata che ha preservato questo luogo dalle avversità più disparate e dal tempo che scorre inclemente" dice Mauro. Lui e sua moglie Gianna, da "inesperti neofiti", hanno rilevato la libreria Salvemini nel 2013, entrando con coraggio e spirito di avventura nel mondo dei libri, e con il tempo, rendendosi conto che ogni "impresa" per andare avanti deve necessariamente fare i conti con la realtà, loro malgrado hanno dovuto rinunciare a qualche sogno, ma non a quello di mantenere vivo lo spirito di una libreria indipendente "di quartiere", dove i lettori possono incontrarsi, scambiare opinioni, condividere passioni, "annusare" e fermarsi a leggere libri nuovi, libri rari, vecchie edizioni (con ampi settori dedicati a ogni branca dello scibile), assistere a presentazioni di libri, a conferenze illustrative, letture collettive, rappresentazioni teatrali, ma anche vedere mostre di pittura, architettura, scultura e grafica.

Ma dov’è che si possono fare tutte queste attività? Nella vasta e magica area retrostante, alla quale si accede attraverso un piccolo corridoio. Le difficoltà non mancano. La sopravvivenza di una libreria indipendente è legata a doppio filo alla volontà di resistere e di continuare a difendere "un mondo sotto attacco": gli avversari sono la poca propensione degli italiani alla lettura (ma speriamo nelle nuove generazioni) e il mercato online, che ha una grande potenza di fuoco nonostante abbia cancellato il rapporto umano tra clienti e librai. "Da noi entrano lettori di ogni età e di ogni formazione culturale, ma chi frequenta la nostra libreria deve potersi sentire a casa" dice Mauro. La libreria come luogo di incontro e discussione, di riflessioni serie o di sorrisi. Lui e sua moglie si oppongono alla logica del profitto, al mercato senza anima, e puntano sulla gentilezza, sul calore e sull’attenzione verso i clienti. "Nella nostra libreria" continua Mauro "i lettori sono sempre i benvenuti... anche se il libraio appassionato sotto sotto non vorrebbe mai vendere i suoi libri".