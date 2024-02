Residenze, spazi verdi e sociale. La nuova vita della caserma Donati

La ex caserma Donati è una ferita aperta sul territorio. In stato di abbandono da anni e al centro di una occupazione nell’ormai lontano 2008 l’immobile su via Gramsci a Quinto Basso, vuoto addirittura dal 1999, è molto diverso da come appariva quando era operativo. Ora però potrebbe finalmente aprirsi, a breve, il percorso per il suo necessario recupero: "Il Ministero della Difesa – spiega l’assessore all’Urbanistica Damiano Sforzi – sta aspettando l’approvazione definitiva del Piano operativo comunale per poter mettere all’asta l’area per la vendita, nell’ambito della valorizzazione del patrimonio di edifici militari ormai dismessi. Per quanto riguarda il Poc siamo alle battute finali: in consiglio sono già state approvate le controdeduzioni alle osservazioni presentate e si è già svolta la prima riunione della commissione paesaggistica regionale con Regione e Soprintendenza che deve esaminare l’atto. Un prossimo incontro è già fissato per il 22 febbraio, se tutto andrà bene l’iter sarà concluso altrimenti la commissione si riaggiornerà nelle settimane successive. Nel momento in cui delibereranno il Poc tornerà in consiglio er una approvazione che, a questo punto, sarà solo formale. Confido che il percorso possa concludersi entro aprile". Dopo l’approvazione definitiva del Piano operativo la palla passerà al Ministero della Difesa che metterà in vendita l’immobile: l’acquirente sarà sicuramente un privato visto che il Comune ha già spiegato, in più occasioni, di non essere in grado di accollarsi una spesa che sicuramente, visto il complesso, sarà onerosa. Chi acquisterà l’area dovrà però rapportarsi con il Comune per presentare un progetto di recupero sulla base delle destinazioni stabilite dagli strumenti urbanistici comunali: "L’area – specifica Sforzi – è di circa 39mila metri quadrati, per 20mila dei quali è prevista una destinazione residenziale con tutte le declinazioni possibili, ad esempio quella sociale, e altre funzioni connesse tra cui quella direzionale. Su questo mix funzionale capiremo cosa può venire fuori, compreso il social housing caldeggiato nell’iniziativa organizzata due giorni fa a Sesto da Spi e Cgil per rispondere alle esigenze di una società come la nostra che invecchia. Dovranno essere contemplati spazi di verde e per la socialità mentre, nella nostra idea, i parcheggi dovrebbero essere sotterranei. Il progetto poi dovrà passare, per l’approvazione, in consiglio comunale".