Residenti stranieri, il trend resta in aumento

Sono quasi l’11% della popolazione residente. Aumenta la presenza degli stranieri a Scandicci. Sono 5393 presenti in città, 98 in più rispetto allo scorso anno. Sono i numeri presentati dall’ufficio comunale che si occupa di integrazione e accoglienza. La popolazione straniera è il 10,78% della popolazione. L’analisi dei dati evidenzia l’incremento del numero (+120) di cittadini non comunitari residenti, mentre il numero dei residenti europei si abbassa di 22 unità. E’ il probabile effetto della sanatoria del 2020. "Oltre ai dati quantitativi – ha detto l’assessore al welfare; Andrea Franceschi – molto preziosi nella rappresentazione puntuale di una situazione che nei decenni è stata gestita senza particolari fasi emergenziali nel territorio anche grazie alla conoscenza oggettiva del fenomeno migratorio. E’ importante evidenziare il livello di integrazione in città delle comunità straniere, a partire dal lavoro fondamentale che viene portato avanti anche nelle nostre scuole; anche il rilascio delle cittadinanze italiane evidenzia un numero di nuovi cittadini italiani a Scandicci ormai costante negli ultimi anni: è il segno di come molte persone, che inizialmente arrivano per motivi di lavoro, nel tempo trovano da noi un contesto dove crescere una propria famiglia, con una partecipazione sempre maggiore alla vita collettiva. Un grazie particolare va anche quest’anno all’ufficio Immigrati gestito da Arci, per il rapporto redatto annualmente ma soprattutto per l’impegno unico e la competenza nell’attività quotidiana".

Dando un’occhiata ai numeri, dei 5393 residenti, 1335 cittadini dell’Ue e 4058 non comunitari; le nazionalità residenti sono 109, le più numerose quelle rumena (1199 residenti), della Repubblica popolare di Cina (757), albanese (624), peruviana (386). Nel 2022 a Scandicci hanno ottenuto la cittadinanza italiana 188 persone, 107 adulti e 81 minori. L’ufficio comunale, guidato dal responsabile, Roberto Menichetti ha gestito in questo anno 1600 consulenze e informazioni, 417 per cittadinanze, 432 per permessi di soggiorno, 203 per carte di soggiorno, 198 per ricongiungimenti. Sul fronte scolastico infine, gli alunni e gli studenti stranieri sono il 13,3%, ovvero 863 su 6471 iscritti totali (57 nazionalità presenti), in diminuzione rispetto all’anno precedente (erano il 15,2%). Nelle scuole d’infanzia la percentuale di iscritti stranieri nati in Italia è dell’86%, nelle primarie del 75%, nelle secondarie di primo grado del 67% e alle superiori del 74%

Fabrizio Morviducci