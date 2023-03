Residenti mobilitati "Pronti a un esposto contro la proroga agli ottocento dehors"

Non solo dicono no alla decisione del Comune di Firenze di prorogare per due anni la concessione degli 800 dehors di locali e ristoranti ma sono pronti anche a un esposto direttamente alla Procura della Repubblica. "Decisioni del genere sono intollerabili" non usano mezzi termini i residenti delle zone di Santa Croce, Sant’Ambrogio e Santo Spirito. Sono sul piede di guerra gli abitanti del Comitato Manoiquandosidorme nato proprio con l’obiettivo di combattere la movida selvaggia: "In questo modo viene leso un diritto costituzionale. Si tratta di suolo pubblico che viene concesso a uso privato. Se è questa la politica, anche noi residenti dovremmo avere un posto auto sotto casa" è una furia una delle portavoci del comitato Manuela Vannozzi.

Lei punta il dito contro i rumori che vengono amplificati dalla presenza di dehors ("Gli spazi esterni favoriscono gli assembramenti sotto le nostre finestre" le sue parole) e contro la mancanza di una politica che pensi a salvaguardare i diritti di chi cerca di resistere e non abbandonare il centro. Giuliano Leoni, un’altra anima di Manoiquandosidorme, è chiaro: "Noi residenti continuiamo a essere ignorati e a non essere consultati, eppure siamo noi che pagheremo le conseguenze di queste scelte scellerate. È assurdo nascondersi dietro la scusa del Covid per far diventare definitivi provvedimenti provvisori o scaduti".

Il comitato Manoiquandosidorme è già a lavoro per consultare i propri legali e capire se ci siano gli estremi per un esposto alla Procura della Repubblica. "Non ci resta altra scelta. Abbiamo chiesto una ztlh24 e più controlli contro le auto in sosta selvaggia che occupano i posti, già introvabili, di chi ci vive. Questa è stata la risposta".

Emanuele Corti Grazzi, abitante di Santa Croce, non è affatto sorpreso: "Non c’era da aspettarsi niente di buono considerato quanto fatto fino a ora. Purtroppo questa è l’ennesima dimostrazione che non c’è nessuna volontà di tutelare i residenti. Dove sono finite le parole del sindaco Nardella che ha promosso più volte che avrebbe fatto di tutto per riportare i fiorentini a vivere il centro". "Ora basta" dice con fermezza Maria Vannello, una delle abitanti più agguerrite di Santo Spirito: "È ora di finirla. In via Romana non si vive più per il traffico, l’Oltrarno è ostaggio di affitti turistici. I fiorentini o chi viene per lavoro a Firenze non riesce a trovare un tetto sotto cui vivere. La pandemia è finita quindi questi provvedimenti sono ingiustificati".

Per Camilla Speranza, "la città non può essere lasciata in mano ai locali e lo spazio pubblico non può essere invaso in questo modo. Firenze è nelle mani di pochi, è questa è l’ennesima dimostrazione. È vergognoso servirsi dell’alibi della pandemia per sdoganare l’occupazione della città. Il Comune di Firenze, di fatto, sta buttando fuori di casa i residenti per favorire la vendita incontrollata di alcol e cibo".

