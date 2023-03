Residenti Campo di Marte, prove di disgelo con il presidente Pierguidi

"Siamo contenti, perchè dopo il consiglio Comunale di ieri, è venuto a incontrare il comitato il presidente del Quartiere 2 Pierguidi". Continua a far sentire la sua voce il comitato Vitabilità, che riunisce i cittadini di Campo di Marte contrari ai lavori della tramvia e alla “cementificazione“ del quartiere, che ha già raggiunto oltre 1200 iscrizioni. Lunedì scorso, alcuni rappresentanti dei cittadini si erano presentati a Palazzo Vecchio per il Consiglio sullo stadio Franchi, salvo poi non riuscire a prendere parole e lasciare la seduta tra molte polemiche.

"Ci siamo sentiti abbandonati - dice Francesca Marrazza, fondatrice del comitato Vitabilità -. Vogliamo sottolineare che il nostro comitato non è politico, siamo entrati in Consiglio insieme all’opposizione solo perchè solo hanno appoggiato da subito la nostra posizione. Vogliamo sottolineare però che non siamo politici, ma semplicemente cittadini che hanno a cuore il loro quartiere. E tenerci 3 ore in seduta, salvo poi negarci la possibilità di parlare, ci ha solo resi ancora più convinti e coesi.

Non capiamo quali domande terribili avremmo potuto fare. Sicuramente non molleremo, e se la nostre voce non verrà ascoltata a Firenze, siamo pronti a portare la nostra questione fino alla commissione ambiente del Parlamento Europeo a Strasburgo".

Dopo le polemiche, però, il dialogo con l’Amministrazione.

"Ieri - continuaa Marrazza -, è venuto a trovarci alla riunione del comitato il presidente Pierguidi. Siamo stati felici di poterlo conoscese, visto che è stato il primo vero incontro con l’amministrazione. Gli abbiamo mostrato la nostra posizione, e abbiamo ribadito con fermezza la volontà di far sentire la nostra voce. Abbiamo in programma di organizzare varie iniziative in futuro, con l’obiettivo di unire sempre più cittadini".

ia.na.