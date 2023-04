Resa dei conti al Maggio C’è la dieta di Cutaia Costo biglietti dimezzato Mehta si taglia il cachet

di Olga Mugnaini

Avrebbe fatto volentieri il sovrintendente, lo confessa. Ma si è dovuto accontentare dell’incarico di commissario straordinario, una specie di salvatore della patria col compito di tagliare, tagliare, tagliare. Onofrio Cutaia non ha perso un giorno dal suo arrivo a Firenze. E ieri ha annunciato alla città la sua dieta dimagrante per il teatro del Maggio, O meglio, una cura salvavita, visto che non ha esitato a parlare di emorragie, finanziarie, da fermare: "Si deve fare qualche sogno con meno risorse – ha detto ripresentando l’85° Festival, già varato dall’ex sovrintendente Pereira e ampiamente sforbiciato –. Per noi oggi è un obbligo, perché la situazione che ho trovato è molto dura e complessa, con l’anno 2022, che si chiuderà con un forte disavanzo. E con il 2023 che si avvia ad avere uno squilibrio difficile, se non fosse che da 15 giorni a questa parte stiamo cercando di lavorare con umiltà, ma molto determinazione, per tamponare le ferite che provocano l’emorragia. Posso dire che l’emorragia si sta fermando ma occorre una cura molto forte perché si possa arrivare a guarire il malato".

I primi a donare, metaforicamente, un po’ di sangue sono i due imperatori del podio: il direttore principale Daniele Gatti e il maestro Zubin Mehta, che rinunceranno al 50% del loro cachet, che attualmente è di circa 25mila euro per ogni concerto e 21mila per la direzione delle opere, che però mediamente hanno 5 recite. "È un segnale enorme" ha detto Cutaia, che sa di avere un’ardua impresa da compiere nell’arco di sei mesi: "Dobbiamo ripensare questa meravigliosa macchina nell’ambito della più piena sostenibilità. Non può esistere un progetto che non sia sostenibile, almeno in alveo pubblico". Si inizia dal dimezzare anche del costo dei biglietti, in modo da riavvicinare il pubblico. Ricalibrare vuol dire sfrondare i sogni faraonici dei tre festival voluti da Pereira: "Quella formula non è un obbligo - dice Cutaia – . Col maestro Gatti applichiamo la nostra immaginazione ad altro".

Più delle note musicali sono i numeri ad angosciare il commissario: "Il bilancio del 2022 si chiuderà sicuramente con più di 3,5 milioni di squilibrio", ammette, assicurando che d’ora in poi teatro e bilancio saranno "una casa di vetro", come rivendica di aver sempre fatto nel suo lavoro. E poi c’è il tanto discusso utilizzo del fondo salva-debiti: "È stato speso molto: tra gli 8 e i 9 milioni circa - spiega –. Questo per noi è uno dei punti dolenti: è un danno fatto su cui naturalmente troveremo modo di rimediare". Ma serve molto sostegno, a cominciare da quello del ministro Sangiuliano che lo ha voluto lì: "In aprile faremo la prima variazione commissariale dove metteremo a nudo tutto, facendo un’analisi seria delle voci di bilancio. Il governo ci è vicino, come il sindaco e l’amministrazione della città. Sono preoccupato, lo devo essere, però ci sono delle possibilità. Certo, serve l’aiuto di tutti, perché la bacchetta magica non esiste e un commissario da solo non può risolvere tutte le questioni aperte di questo teatro". Insomma, non sarà una passeggiata.