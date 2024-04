"Replica del Pd a Firenze Democratica: aumentati servizi per senza fissa dimora"

"I consiglieri di Firenze Democratica parlano di senza fissa dimora senza sapere di cosa parlano, noi abbiamo aumentato servizi e triplicato le risorse sul polo della marginalità. Oltre a questo, sugli immobili da recuperare abbiamo già lanciato l’acquisto di immobili in fallimento in città e il nostro progetto sulla casa è molto più ampio e non costruito a pezzetti miopi". Questa la replica del capogruppo del Pd Nicola Armentano con le vicecapogruppo Alessandra Innocenti e Letizia Perini ai consiglieri comunali in quota Del Re.

"Perché non hanno pensato a questi cittadini quando lo potevano fare in occasione della votazione del Piano Operativo Comunale? E il loro punto di riferimento, l’ex assessora Del Re perché non si è prodigata in tal senso nel suo lungo periodo di mandato?".