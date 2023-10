"Reperta Relicta" di Matteo Bartolozzi

Oggi alle 12,30 nello Spazio espositivo C.A. Ciampi a palazzo del Pegaso (via de’ Pucci 16) si terrà l’inaugurazione della mostra "Reperta Relicta" del toscano Matteo Bartolozzi. L’esposizione - fino al 4 dicembre - mette insieme una selezione di opere realizzate dall’artista tra il 2021 e il 2023, scelte per approccio realizzativo e tematico, legato all’utilizzo di materiali non convenzionali al riutilizzo di oggetti quotidiani. Le opere sono costruite prevalentemente tramite collage e assemblaggi di oggetti ’ritrovati’ o ’recuperati’, reperti e relitti appunto.