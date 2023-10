Renzi pronto a correre da solo: "Se il Pd fa accordo con i 5 Stelle"

San Giovanni è lontano. Lui non vuole inganni, chissà cosa penserebbe. Ma i ’fochi’ a Firenze li fa una politica dardeggiante. Catapultati all’improvviso dall’estate nella stagione delle piogge, per soleggiare l’umore non mancano le sortite quotidiane dei candidati. Come all’estrazione dei numeri del lotto, il borsino quotidiano dopo Batistuta e il direttore degli Uffizi Eike Schmidt ora quota Antognoni in lizza per i meloniani fiorentini che pare stiano accarezzando l’idea di corteggiare la bandiera di Firenze, il numero dieci per antonomasia. In realtà, sembra che il parlamentare FdI Giovanni Donzelli quel nome lo avesse fatto solo per scherzo. Ma proprio con questo spunto il senatore Matteo Renzi si avventa sul centrodestra. "Penso che abbiano le idee poco chiare: qualcuno si sente autorizzato a pensare con quale criterio stiano cercando i candidati gli amici del centrodestra. Ma a noi non interessa".

Ospite della festa de Il Foglio in Palazzo Vecchio il leader di Italia viva che oggi celebrerà i suoi primi congressi nazionale e locali (risultati domattina online) non risparmia Nardella e il Pd. Lanciando messaggi da una parte chiari, dall’altra confondenti. Pronto all’accordo col Pd da un minuto all’altro, ribadisce il concetto che è altrettanto pronto a correre da solo, in caso di accordo del Pd coi 5 Stelle. Forte dei risultati di un sondaggio che non si vede ma c’è. Almeno se ne parla tanto dalle parti di Italia viva. "Ho letto che il Pd vuole fare l’accordo con i 5 stelle e non con noi", dice. E allora "auguri, in bocca al lupo, spero che funzioni. Se così sarà, Italia Viva presenterà un proprio candidato e sono convinto che andremo al ballottaggio". Bum. Zittisce tutti, il senatore. Innervosendo l’ambiente Pd per l’ennesima volta.

D’altra parte questo è il suo gioco e a lui giocare piace. Stefania Saccardi è lì, quasi già in pista. Ma anche Francesco Casini scalda i motori.

Mentre i dem sfogliano la margherita, consapevoli che per ora l’unico nome a mettere tutti d’accordo è quello del governatore Eugenio Giani e altrettanto ben consci che quella manovra determinerebbe un rischio grosso e non solo perché il gioco delle poltrone potrebbe indispettire gli elettori. La convergenza sul nome di Sara Funaro – per adesso mai ufficialmente candidata, ma sempre più in prima fila – si ferma proprio dalle parti di Italia viva. Il sindaco Dario Nardella ci crede. Pensa all’Europa e al destino di Firenze con il suo successore. Non ne parla però con la segretaria Pd, Elly Schlein: un quarto d’ora nella Sala di Clemente VII a Palazzo Vecchio, il suo ufficio. Convenevoli. Il resto è top secret.

Ilaria Ulivelli