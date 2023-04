‘Renai in fiore’, la primavera si mette in mostra fino a stasera

Due giorni dedicati ai fiori e alla musica al Parco dei Renai a Signa. È stata infatti inaugurata ieri, alla presenza del sindaco di Signa, Giampiero Fossi, la manifestazione ‘Renai in fiore’ che proseguirà anche per tutta la giornata di oggi.

Dalle 9 fino al tramonto, un’occasione per visitare tanti stand dedicati a piante e fiori, oltre a mercatini di vario genere, banchi specializzati in street food, birra, grigliate e fritti. Passeggiare nel parco dei Renai sarà un modo per festeggiare la primavera, fra fioriture insolite, cactus e particolari piante grasse, peperoncini provenienti da varie parti del mondo, ma anche oggetti d’artigianato. Per oggi pomeriggio quindi, alle ore 17, è in programma un’esibizione del Coro Femina che presenterà lo spettacolo "Parola di Donna!" diretto da Lisa Kant, con Daniele Madio al pianoforte.

La due giorni è stata infatti dedicata anche a un’opera di sensibilizzazione rispetto al tema della violenza sulle donne.