Renai, divertimenti nel parco Riapertura attività a scaglioni

Riapre i battenti da questo fine settimana il parco dei Renai, l’area verde del Comune di Signa. L’orario sarà dalle 12 alle 20 nei giorni feriali, dalle 9 alle 20 nei festivi. Si riparte con il lotto zero, le prime attività a disposizione saranno il parco per bambini coi giochi gonfiabili e la gelateria. A seguire arriveranno tutte le attrazioni che da sempre fanno vivere l’oasi verde azzurra della piana: il ristorante, la piscina semiolimpionica, il minigolf, il Rock Chalet nel lotto 1, la spiaggia in sabbia naturale, il noleggio di bici, la parete di arrampicata. "Apriamo nuovamente le porte del Parco dei Renai, un’eccellenza che il nostro territorio può vantare con migliaia di turisti e cittadini di tutta l’area fiorentina – sottolinea il sindaco Giampiero Fossi –. Tanto sport, contatto con la natura, svago, socialità e cultura: il Parco offre tutto questo e molto altro e siamo orgogliosi di poter restituire ogni anno quest’area verde alla nostra comunità. Insieme alla società di gestione Isola dei Renai, lavoriamo intensamente per migliorare l’offerta e garantire stagioni sempre più ricche". Come sempre all’interno del polmone verde sarà possibile praticare sport all’aperto, con l’estate arriverà anche la ‘vita notturna’. Oltre alle attività classiche, durante la stagione saranno organizzati anche degli eventi tra musica, mercatini, appuntamenti legati al volontariato. "Non dobbiamo dimenticare poi – ha detto il fondatore e promotore del progetto, Andrea Marzi – che l’area dei Renai è fondamentale anche per la sicurezza idraulica dell’area fiorentina. Stiamo convivendo coi lavori per la realizzazione della cassa d’espansione dell’Arno. Lavori importanti per l’area fiorentina".