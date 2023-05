Reliquia in Santa Trinita per Giovanni Paolo II

In occasione dell’anniversario della nascita di San Giovanni Paolo II (nella foto) la Comunità del Carmine in collaborazione con il consolato onorario di Polonia della Toscana ha organizzato l’ostensione dell’effigie della Madonna delle Grazie, patrona di Toscana, nella chiesa di Santa Trinita a Firenze. Sarà trasferita dal Santuario livornese di Montenero alla chiesa di Santa Trinita domattina e sarà visibile dalle 12 fino al vespro. Per rendere, inoltre, più significativo l’evento verrà esposta accanto alla Madonna di Jacopo di Michele detto Gera la maglietta indossata dal Pontefice al momento dell’attentato del 15 maggio 1981. La reliquia rimarrà poi esposta dal 19 al 21 maggio nella chiesa di Santa Felicita nell’omonima piazza. Partecipano all’organizzazione dell’evento: la Comunità del Carmine, padre Joby Mupran della chiesa di Santa Trinita, padre Gregorio Sierzputowski della chiesa di Santa Felicita, padre Ofiel dell chiesa del Cestello, i frati del Santuario di Montenero e la Misericordia di Montenero, il consolato onorario della Repubblica di Polonia per Firenze e la Toscana.