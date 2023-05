Reliquia di San Papia Oggi la riconsegna

Oggi pomeriggio la comunità cristiana di Barberino di Mugello vive un momento particolare. Si terrà infatti la solenne riconsegna della reliquia di San Papia alla Pieve di San Silvestro. Papia, un soldato, dichiarò pubblicamente la propria fede e per questo fu torturato e ucciso. I suoi resti furono trasportati a Barberino nella seconda metà del Seicento, e la popolazione era particolarmente devota al santo, le cui reliquie vennero poi collocate nella chiesa di San Silvestro, in un altare laterale. Ogni cinque anni si faceva una grande festa. Di recente, con i sopralluoghi nella chiesa gravemente danneggiata dal terremoto, le reliquie di San Papia sono state ritrovate, e si è così deciso di restaurarle e di collocarle in una unova teca. Alle 17 si tiene la cerimonia di traslazione, con partenza da piazza Cavour, per giungere in processione alla Pieve.