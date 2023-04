Rekeep, futuro di valore Dodici borse di studio

Un totale di 33 borse di studio, del valore complessivo di oltre 17mila euro, sono state assegnate in Toscana dal Gruppo Rekeep, principale player italiano attivo nell’integrated facility management, ovverola gestione integrata delle strutture. Si è infatti appena conclusa la XIII edizione di “Un futuro di valore“. A Firenze, in particolare, sono state consegnate 12 borse di studio per oltre 6mila euro: 9 da 400 euro rivolte a studenti delle superiori e 3 da mille euro per universitari, figli di dipendenti del gruppo assunti a tempo indeterminato da almeno dodici mesi (l’88% dell’organico complessivo). I migliori studenti delle superiori sono risultati Caterina Giusti e Giovanni Scalabrella, entrambi diplomatisi con 100100 e ancora Mattia Alemanni con una media di 9.6710. Tra gli universitari, invece, Dashanpreet Singh, con una media di 28.8830. Gli altri premiati per le superiori sono Carmen Imarais Ammaturo, Luca Bartolomeoni, Lapo Bastiani, Duccio Boddi, Irene Bonciani, Elena Braconi, Aurora Buoni, Andrea Dal Canto, Eleonora Dell’Amico, Giulia Falco, Chiara Michelle Fernando, Chiara Lulashi, Aurora Marino, Christian Marras, Francesco Martinez, Valentina Martinez, Filippo Mayanga Cachay Joan, Emma Ronci, Martina Rossi, Giada Tani, Giorgia Tognoni, Sabrina Tortelli, Viola Villani. Fra gli universitari Kaye Castillo Ashlyn, Mariagrazia De Cicco, Nicolò Della Bona, Camilla Masini, Simona Meacci, Ornella Russo. In tutta Italia, l’iniziativa prevede quest’anno il conferimento di 323 borse di studio per oltre 177mila mila euro. "Sosteniamo gli studenti che si distinguono per l’impegno - ha dichiarato Claudio Levorato, presidente del Gruppo Rekeep -. Le borse sono, inoltre, una manifestazione di forte solidarietà intergenerazionale".

Li.Cia.