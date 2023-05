Regolamento per l’Arno La proposta del Comune

Un regolamento per garantire la fruizione sicura del tratto d’Arno e per fare convergere gli interessi di tutti gli operatori interessati che ormai la stagione iniziata l’hanno già programmata con investimenti commerciali. L’assessore ai beni comuni Cosimo Guccione e l’assessore all’ambiente Andrea Giorgio hanno convocato un incontro (online) tra i soggetti interessati ad attraversare il fiume nell’area più centrale della città, sia con la navigazione sportiva e sia con quella per i turisti. L’obiettivo è bilanciare la marea di norme e di competenze amministrative. "Siamo riusciti a mettere insieme, allo stesso tavolo, tutti i soggetti che operano nell’Arno. È stato un incontro positivo - sottolineano gli assessori -, vogliamo arrivare a definire una regolamentazione del fiume e costruire un percorso partecipato e condiviso. Faremo altri incontri e coinvolgeremo tutte le realtà".