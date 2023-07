Regione Firenze, Primo tassello dello scouting pubblico per reindustrializzazione dal basso

"Giovedì sarà reso pubblico il primo tassello dello scouting pubblico portato avanti dalla Regione insieme ai lavoratori e alle organizzazioni sindacali per la reindustrializzazione dal basso". È l’annuncio di Valerio Fabiani, consigliere delegato del governatore Giani per i processi di re-industrializzazione. "Il lavoro portato avanti si inserisce in un progetto di parco industriale lontano da speculazioni finanziarie e immobiliari" aggiunge Fabiani senza rivelare altri dettagli. Ma come annunciato durante l’assemblea in piazza Poggi dal delegato Rsu ex Gkn, Matteo Moretti, "c’è una cooperativa del centro Italia intenzionata a comprare le mura della fabbrica di Campi e poi metterla a disposizione di un condominio industriale per ‘riempire’ i 33mila metri quadri dello stabilimento". Oggi è in programma un incontro tra una delegazione di tute blu e la nuova amministrazione di Campi.

B.B.