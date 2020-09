Stazzema (Lucca), 22 settembre 2020 - La notizia, dopo le tante polemiche su fascismo e antifascismo durante la campagna delle regionali, è sicuramente degna di nota: nel comune di Stazzema, dove il 12 agosto del 1944 i tedeschi della 16A SS-Panzergrenadier-Division "Reichsführer-SS" con il supporto di collaborazionisti fascisti locali, fecero 560 vittime, di cui 120 bambini, uno dei luoghi più sacri della memoria antifascista, la candidata di centrodestra Susanna Ceccardi ha ottenuto il 52,19% dei consensi, contro il 35,29% dell’avversario di centrosinistra Eugenio Giani. Addirittura la Lega, con il 29,65%, si impone come primo primo partito seguita dal Pd al 23,14% e da FdI al 13,94% .

Proprio Ceccardi recentemente era stata al centro di veementi polemiche a causa delle sue posizioni sull'attualità dell'antifascismo, in parte poi smussate dalla partecipazione alle celebrazioni fiorentine del 25 Aprile. In ogni caso un risultato inatteso.



"Purtroppo Ceccardi è stata la più votata a Stazzema ed in Provincia di Lucca, ma per fortuna dei cittadini Toscani ha perso e non sarà la Presidente della regione Toscana", commenta il sindaco di Stazzema Maurizio Verona, ideatore dell'anagrafe antifascista, progetto di cittadinanza virtuale che ha raccolto oltre 47 mila adesioni da tutta Italia e non solo .

"A Lucca ed a Stazzema - precisa Verona - hanno creduto alle sue proposte perché non la conoscono, a Cascina ed in altre zone dove la conoscono bene ha ottenuto il giusto risultato". In ogni caso, sottolinea il sindaco, "il dato elettorale fa riflettere e da qui ripartiamo per invertire e crescere nuovamente come forze progressiste, che dopo aver raggiunto percentuali importanti siamo solo riusciti a trasmettere i sentimenti di divisioni e queste sono le conseguenze".

"Però guardiamo al futuro fiducioso di recuperare quel terreno che hanno occupato le politiche populistiche . Auguro un buon lavoro a Giani invitandolo a governare con attenzione anche i territori lontani dal capoluogo fiorentino" conclude Verona.