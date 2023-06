Reggello sale in ’Prima’ E l’amministrazione gli organizza una festa

Festa grande a Reggello, perché la storica società calcistica (fondata nel 1909) torna dopo cinque anni in Prima categoria. Un risultato ampiamente meritato e ottenuto grazie al primo posto nella classifica meritocratica regionale ufficializzata ieri dal Comitato Toscana Figc-Lnd. La Resco Reggello è prima con 101 punti, davanti a Capannori 93, Atletico Levane 87, Mulazzo 68, Piancastagnaio 39. Promozione che arriva dopo il secondo posto in campionato e le splendide vittorie, nel triangolare degli spareggi regionali play off di Seconda categoria, contro Pistoia Nord e Casciana. Raggiante il presidente Alessandro Reni: "Abbiamo disputato un campionato straordinario, con 77 punti conquistati e successo netto nei play off. Poi la graduatoria di merito Figc ha premiato la nostra società. Vorrei ringraziare tutti i giocatori, i dirigenti, lo staff tecnico e i nostri sostenitori. Cercheremo di fare un campionato di vertice anche in Prima categoria. Il 16 alle 18,30 saremo omaggiati dall’amministrazione comunale che dimostra di esserci vicina".

F. Que.