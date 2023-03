Reggello, principio di incendio in appartamento

Vigili del fuoco

Reggello (Firenze), 2 marzo 2023 – Un principio d’incendio è divampato nel pomeriggio in un appartamento di via Viesca a Reggello (Firenze). Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che sono entrati nell’appartamento e hanno portato all’esterno una donna che da sola aveva già spento l’incendio. La donna è stata poi affidata per un controllo ai sanitari del 118. I vigili del fuoco hanno effettuato la verifica e la messa in sicurezza dell’appartamento e una volta areato i locali, la donna è stata fatta rientrare nella propria abitazione.