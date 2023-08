Reggello che festa per il patrono

Reggello ha festeggiato il suo patrono con il vescovo di Fiesole monsignor Stefano Manetti: per San Jacopo, ha incontrato la comunità reggellese nella sala del consiglio, nel luogo – ha detto riprendendo un’espressione di papa Pio XI – dove si manifesta "la forma più alta di carità che è la politica".

Il vescovo è stato accolto da giunta, consiglieri e rappresentanti del volontariato. Proprio al terzo settore ha fatto riferimento il sindaco Piero Giunti nel suo successivo intervento di fronte alla cittadinanza in piazza IV Novembre: "Sono numerose le eccellenze storiche e artistiche nel nostro Comune, ma ci sono altrettante realtà preziosissime come quelle del volontariato: di loro sono veramente orgoglioso". Chiesa ed enti laici, ha detto ancora il sindaco anche alla presenza dei parroci del territorio, "nel rispetto delle proprie specificità, hanno il dovere di dare risposte concrete a chi vive con sofferenza, ma anche con dignità l’impoverimento sociale ed economico, e lavorare in sinergia per superare le varie condizioni di disagio e di fragilità".

Presenti alla cerimonia il consigliere regionale Cristiano Benucci e i rappresentanti dell’associazione ex carabinieri. La corale San Jacopo ha animato la celebrazione mentre il finale della festa patronale è stato affidato alla BandOrchestra del maestro Massimo Cardelli e allo spettacolo pirotecnico.

Manuela Plastina