Regalo ai neodiciottenni a Greve in Chianti: Incontro col Sindaco e ascolto delle loro idee Il Comune di Greve in Chianti ha scelto il 79° anniversario della Liberazione per dare il benvenuto ai neodiciottenni, dialogando con il sindaco e conoscendo la comunità e le istituzioni. Condivisione di idee per rispondere alle esigenze dei giovani. Consegna di una copia della Costituzione Italiana.