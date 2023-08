Reddito di cittadinanza Caf, raffica di telefonate "Il picco sarà a fine mese In tanti sono spaventati"

di Barbara Berti

Non ci sono stati (per adesso) problemi di ordine pubblico come nel Sud d’Italia ma anche i centri per l’impiego di Firenze e provincia – e un po’ di tutta la nostra regione - così come i Caf e i servizi sociali dei Comuni, sono stati presi d’assalto dai cittadini che dall’oggi al domani, con un sms, si sono visti togliere il reddito di cittadinanza. "Chiedono principalmente spiegazioni, non sanno cosa fare, se rientrano oppure no tra gli esclusi. Insomma, queste persone, già in difficoltà, si sentono ancora più fragili" spiega Monica Becattelli, dirigente di Arti, Agenzia Toscana Regionale per l’impiego.

Le famiglie toscane che hanno ricevuto il messaggio dell’Inps che le avverte della sospensione del reddito di cittadinanza da agosto sono 4.094. Si tratta del 12 per cento di quei 34mila nuclei che a fine 2022 risultavano percettori del sussidio in Toscana. Secondo i dati che ha fornito Inps, a Firenze e provincia lo stop al reddito di cittadinanza riguarda 955 famiglie.

"Il clou delle problematiche lo aspettiamo a fine agosto, quando appunto mancherà il pagamento. In questi giorni abbiamo ricevuto soltanto qualche telefonata" spiega Monica Azzini, responsabile dei Caf Cisl di Firenze. Ai centri di assistenza fiscale del sindacato, per la provincia fiorentina, nel 2022 sono state redatte 1.927 pratiche per la richiesta del reddito di cittadinanza, mentre nel 2023 1.009 (dato aggiornato proprio a fine luglio). "Abbiamo sempre supportato i cittadini a inviare le carte all’Inps che poi doveva controllare se c’erano oppure no i requisiti per il sussidio" spiega Azzini.

"Le sedi dei servizi della Cgil in questi giorni registrano un aumento delle telefonate e delle richieste di informazioni di percettori, altamente preoccupati per il venir meno della misura" fa sapere la Cgil Toscana che nel 2022 ha gestito – tramite i Caf - 16mila domande di reddito di cittadinanza e "a giugno 2023 siamo sulla stessa cifra". Adesso le famiglie che non percepiscono più il reddito e hanno i requisiti in quanto in situazione di particolare disagio, saranno presi in carico dai servizi sociali e potranno così continuare a percepire il reddito di cittadinanza fino al prossimo 31 dicembre.

Gli altri sono invece avviati ai centri per l’impiego, in attesa del decreto attuativo che darà il via, dal 1 settembre, alla nuova misura del supporto per la formazione per il lavoro, l’assegno Sfl (Sopporto formazione lavoro). "Invitiamo tutte le persone che già sono in carico ai Centri per l’impiego a proseguire il percorso per accedere all’assegno mensile di 350 euro" conclude Becattelli. "Le misure con cui viene sostituito il reddito di cittadinanza restringono notevolmente la platea e diminuiscono le risorse: evidentemente per la destra la povertà e la disoccupazione sono colpe che i singoli espiare, non un problema di cui farsi carico" è il commento lapidario di Alessandra Nardini, assessora regionale a istruzione, formazione professionale, università e ricerca, lavoro, pari opportunità.