Recupero record di Tari: si pagano meno tasse

di Fabrizio Morviducci

Sorpresa, cala la tassa sui rifiuti. Le tariffe per la Tari relative al 2023 sono state approvate ieri pomeriggio dal Consiglio Comunale con i voti favorevoli di Partito Democratico, Sandro Fallani Sindaco, Scandicci a Sinistra, Azione Italia Viva RenewEurope, e quelli contrari di Lega Salvini premier, gruppo misto di minoranza e Centro Destra per Scandicci Forza Italia Udc. La buona notizia arriva dall’azione di recupero dell’evasione portata avanti sul territorio comunale proprio nei confronti della Tari. Il calo medio della tariffa è del 2,82%: le utenze domestiche pagheranno in media il 2,91% in meno, quelle non domestiche il 2,76%.

"Quest’anno le famiglie e le imprese di Scandicci – ha detto il vicesindaco Andrea Giorgi – risparmiano sulla Tassa dei rifiuti, grazie ad un recupero dell’evasione Tari di 696.813,98 euro totali. Questo risultato è possibile a seguito delle attività portate avanti in collaborazione dagli uffici del Comune e da Alia Servizi Ambientali SpA, oltre a scelte come ad esempio l’estensione a tutti i quartieri cittadini del sistema di conferimento dei rifiuti con le chiavette elettroniche. Il risparmio di famiglie e imprese è sempre importante, in questo periodo storico ancora di più: ricordiamo che la riduzione della Tassa sui rifiuti che approviamo oggi si accompagna alla decisione di non aumentare le altre tasse e tariffe locali, approvata dal consiglio comunale con il voto delle scorse settimane per il Bilancio di previsione 2023".

Dando un’occhiata ai numeri, gli introiti complessivi per la tassa sui rifiuti nel 2023 ammonteranno a 11.199.636, in diminuzione di 325.973 euro rispetto all’anno scorso quando il totale fu di 11.525.609 euro. Per le utenze non domestiche il risparmio complessivo ammonterà a 175.228,48 euro, dal momento che l’introito totale 2023 sarà pari a 6.162.567 euro contro i 6.337.795 del 2022; per le utenze domestiche la riduzione di 150.743 euro rispetto allo scorso anno è dato dall’introito 2023 di 5.037.069 euro, a fronte di 5.187.813 euro del 2022. Con la tassa sui rifiuti si chiude la partita del bilancio 2023 del comune; a fine marzo il consiglio aveva approvato lo strumento di programmazione economica tenendo ferme sia l’Imu che l’addizionale Irpef, per la quale la soglia di esenzione era stata elevata da 10mila a 12mila euro con efficacia dall’1 gennaio 2024.