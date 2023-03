Recupero antiche mura Un altro miiione di opere Scatta il secondo lotto

Va avanti il restauro delle antiche mura di Lastra a Signa. Si tratta del secondo lotto del progetto, che prevede la riqualificazione del tratto meridionale della cortina ovest, includendo la Torre Sud e gli spazi esterni. In questo momento è in corso la stuccatura, mentre successivamente si procederà alla sistemazione del giardino, con l’obbiettivo di conclude i lavori entro l’estate. Proprio nel giardino sarà realizzato un percorso per permettere l’accessibilità anche a disabili e ipo-abili che si snoderà da via dell’Arione, proseguendo fino alla Torre Nord e attraversando tutta l’area per raggiungere lo spazio antistante la breccia nelle mura e collegarsi all’uscita su via Il Prato.

Saranno quindi realizzati la seconda piazzetta, in corrispondenza del varco su via Il Prato, il collegamento pedonale con quella realizzata nel 1° lotto e il rifacimento della scaletta d’accesso da via dell’Arione. Il costo del secondo lotto del progetto, redatto per la fase definitiva dallo studio associato De Vita & Schulze e per quella esecutiva dall’ufficio lavori pubblici del Comune, ammonta a 450mila euro di cui 138mila dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, 138.400 dal bando regionale sulle città murate e i 173.600 dalle casse comunali. Entro l’estate partiranno infine i lavori del 3° lotto col restauro delle mura intorno alla Cascina Pinucci, per il quale il Comune ha ricevuto 630mila euro dal Pnrr.

Li.Cia.