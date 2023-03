Re Peposo, Comare Ribollita e... Sor Lampredotto Tre giorni di gusto e risate al circolo Sms Mezzomonte

Da stasera a domenica 2 aprile al Circolo Sms Mezzomonte ritorna la tradizionale sagra ‘Re Peposo, Comare Ribollita e Sor Lampredotto’ alla riscoperta dei sapori e dei piatti tipici toscani. Sarà un goloso weekend dedicato al Peposo all’imprunetina, prelibato piatto nato a cavallo tra il 1300 e il 1400 proprio nella località del comprensorio fiorentino il cui marchio è depositato presso l’Ufficio Marchi e Brevetti della Camera di Commercio. Il Re Peposo sarà accompagnato dalle specialità della cucina di una volta, in un concerto di sapori che sicuramente verranno apprezzati dai buongustai. La cucina sarà aperta a cena dalle ore 19,30 e la domenica solo a pranzo dalle 12,30. Per partecipare è consigliata, ma non è indispensabile, la prenotazione. Ricco il menù con tanti piatti prelibati, dolci e buon vino. Sarà attivo anche il servizio da asporto prenotando su WhatsApp al numero 353.4358020.