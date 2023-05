Razzìa di costose bici in concessionaria e tentato colpo al distributore

Fine settimana movimentato in Mugello, con i ladri in azione per due notti consecutive tra sabato e lunedì. Il primo furto a Borgo San Lorenzo ai danni della concessionaria Cicli Valmugello, sezione dedicata alle biciclette di Auto Valmugello. Qui i malviventi hanno usato un piede di porco per forzare la porta di ingresso e, una volta all’interno, hanno sottratto, riuscendo a eludere l’allarme, 14 bici a pedalata assistita, un computer e pure la cassa, infrangendo pure i vetri di due auto parcheggiate davanti. Spiega il titolare Marco Santini che del furto si è accorto il socio la mattina dopo. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

La notte seguente, tentativo di furto ai danni del distributore Ip di via del Lago, a Barberino: i ladri hanno provato a impossessarsi delle banconote custodite all’interno dell’accettatore di denaro per l’erogazione dei carburanti, però, secondo i carabinieri, non sarebbero riusciti ad aprire la cassetta di sicurezza contenente il denaro. Anche in questo caso sono stati i gestori, la mattina seguente, ad accorgersi di quanto accaduto e ad avvisare i carabinieri, che hanno avviato accertamenti, con l’aiuto del Nucleo Operativo e radiomobile della Compagnia di Borgo San Lorenzo, alla ricerca di tracce o indizi lasciati sul posto dagli autori del tentato furto. Al momento c’è stretto riserbo sul fatto se fossero o meno attive telecamere di sorveglianza, e se queste abbiano catturato elementi utili alle indagini.

Nicola Di Renzone