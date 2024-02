"Rassegna 'Leggere insegna a leggere': cultura e denuncia per contrastare gli stereotipi di genere"

Prosegue fino all’8 marzo la rassegna di incontri alla Feltrinelli di piazza Repubblica "Leggere insegna a leggere" per denunciare gli stereotipi che minacciano le libertà delle donne. Autrici, autori, libri, storie, idee perché la cultura faccia la sua parte contro la violenza di genere. Dalila Bagnuli, Lucrezia M. Marino (@lumore.psi), Giada Biaggi, Giulio Cavalli, Flavia Carlini e Carlotta Vagnoli sono le voci che animeranno gli incontri. Il 19 febbraio alle 18 si parlerà di corpi non conformi e di body positivity con Dalila Bagnuli, scrittrice femminista e creator digitale. Insieme alla giornalista Carolina Natoli presenteranno "Diario non conforme".