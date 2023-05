Rassegna Incontri Al Manzoni va in scena "Lady Grey" di Will Eno Il mistero dell’identità

Si conclude domani al Teatro Manzoni di Calenzano la rassegna di teatro contemporaneo "Incontri". L’ ultimo spettacolo, con inizio alle 21,15, sarà "Lady grey – Con le luci sempre più fioche" di Will Eno - ritenuto uno dei migliori drammaturghi statunitensi in attività: la produzione vede alla regia Marco Maccieri e Alice Giroldini come protagonista. Il testo vede in scena una donna fascinosa e conturbante, una signora dalla misteriosa identità. Probabilmente si tratta di un’attrice che aspetta il suo pubblico e nell’attesa comincia a mettersi a nudo raccontando le sue molteplici vite, i sogni, le frustrazioni, le fantasie, i pudori, sempre in bilico tra un atto di verità e un atto artistico. Come si diventa ciò che siamo? Quando e perché la nostra vita prende certe direzioni? Sembra l’attesa per l’inizio di una conferenza, ma ciò che avviene è il tentativo di raccontarsi al mondo a partire dal ricordo di un compito che la donna doveva svolgere da ragazzina a scuola: il "Mostra e Dimostra", ovvero portare in classe qualcosa di importante e rappresentativo di sé e parlarne. La bambina porta qualcosa di sorprendente: sé stessa. Biglietti (14 e 12 euro) su www.ticketone.it e in tutti i punti vendita Box Office Toscana. www.teatromanzonicalenzano.it [email protected] . Sandra Nistri