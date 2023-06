Rassegna di musica e conferenze co i ’resti’ della Festa dell’Unità

Dieci giorni di iniziative, musica, pizze e tante altre cose buone da mangiare con un occhio, però, non solo all’aggregazione ma anche alla concreta solidarietà. Dal prossimo venerdì alla Casa del Popolo di Calenzano in via Puccini prenderà il via "Calenzano Solidale" manifestazione promossa dall’associazione Assieme e dalla stessa Casa del popolo in collaborazione con una lunga serie di associazioni del territorio calenzanese: il nome deriva dal fatto che metà del guadagno sarà devoluta alle popolazioni dell’Emilia Romagna.

Un modo per esprimere vicinanza a chi è rimasto vittima di quel disastro oltre che una occasione per socializzare, recuperando all’uso un luogo come la pista esterna della Casa del Popolo, inutilizzata da tempo, dove saranno sistemati due forni per le pizze provenienti dalla ‘storica’ Festa dell’Unità di Legri. Se dovesse piovere le iniziative saranno effettuate nei locali della pizzeria La Giara e la Saletta annessa che possono ospitare fino a 150 persone.

Il programma è fitto di appuntamenti interessanti: sarà fatto ad esempio il punto sulle Comunità energetiche rinnovabili (12 giugno ore 20,30), si parlerà di cessate il fuoco e di pace con Mario Primicerio (13 giugno), della condizione delle donne in Iran (15 giugno dalle 19 con una serie di iniziative compresa una cena a tema), della scoperta del territorio camminando (16 giugno ore 21,30), delle cause di disastri come quelli che hanno colpito la Romagna (17 giugno ore 18). Non mancheranno inoltre gli appuntamenti con la musica e le letture oltre che i giochi ed animazioni per i più piccoli a cura dell’associazione "Sale in zucca".

S.N.