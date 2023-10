Rassegna dell’olio Iniziative e show per la cinquantesima edizione

REGGELLO

Di fronte a un’annata davvero complicata dal punto di vista produttivo, Reggello non si arrende, anzi rilancia la sua passione e tradizione dell’olio celebrandolo nella Rassegna dell’extravergine arrivata al compleanno numero 50. Dal primo al 5 novembre, il programma di iniziative è particolarmente ricco e all’insegna della valorizzazione del territorio e dell’alta qualità dell’oro verde reggellese. "In questo 2023 – ricorda il sindaco Piero Giunti – celebriamo i 250 anni del nostro Comune e la 50° edizione della rassegna. Sono due traguardi che hanno come protagonista la nostra comunità, fiera della sua identità e della tradizione. Sul territorio operano 25 produttori dell’olio, 6 frantoi oltre a numerosissime piccole aziende olivicole a gestione familiare. Numerose sono anche le aziende gestite da giovani, alcuni dei quali portano avanti l’attività di famiglia con impegno e dedizione". E a questi "eroi che affrontano con passione e coraggio le sfide della complessa congiuntura economica, sociale e climatica", come li definisce l’assessore all’agricoltura e alla promozione Priscilla Del Sala, è dedicata questa edizione.

Non mancheranno cooking-show (con Luisanna Messeri), degustazioni e passeggiate tra uliveti e frantoi. In calendario laboratori di cucina e di ceramica per i bambini e, per tutti, e-bike tra le olive. Anche un concerto del Coro del Maggio Musicale, incontri, cene a tema, uno spettacolo di magia e un mercato di prodotti artigianali . Grazie alle testimonianze fotografiche e video dei reggellesi, è stata organizzata una mostra che ripercorre le 50 edizioni della rassegna. Due le anteprime: oggi al mercato centrale di Firenze con la degustazione guidata da Anapoo dell’olio reggellese e domani la cena con gli olivicoltori alla Fattoria I Bonsi. Domenica passeggiata con e degustazione alle 9,30 da piazza Potente. La rassegna è stata presentata in Regione alla presenza del presidente Eugenio Giani e dei consiglieri regionali reggellesi Cristiano Bennucci (PD) e Elisa Tozzi (FdI).