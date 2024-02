Rassegna culturale. Il libro su Morante

Domenica alle 11 nell’Auditorium del Centro Rogers in piazza Resistenza, la docente di storia contemporanea Isabella Insolvibile parla de La Storia di Elsa Morante, per il quinto appuntamento della rassegna Il Libro della Vita, giunta quest’anno alla decima edizione. Isabella Insolvibile è professoressa associata di Storia contemporanea presso l’Università telematica Mercatorum. Si occupa di storia militare e in particolare di Resistenza, prigionia e crimini di guerra. Collabora con la Fondazione Museo della Shoah.