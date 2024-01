Rari girls di buona volontà, ma la Lazio è più forte

Nel secondo turno della regular season di serie A2 femminile di pallanuoto Rari Nantes Florentia e Lazio si dividono il gioco, ma non il risultato. Le capitoline tornano a casa con tre punti preziosi vincendo 12-7. Nel primo match casalingo della stagione le Rari Girls provano a invertire il pronostico della vigilia, ma nonostante il cuore e l’orgoglio si arrendono alla qualità delle avversarie e di una Tori scatenata, autrice di sei reti. Per le Rari Girls una sconfitta indigesta (match giocato alle 13,45) e troppo severa maturata. Risultato a parte, in casa Florentia bicchiere mezzo pieno come ad Ancona, sia per il buono approccio che per il giro palla della prima mezz’ora certificato dal parziale vantaggio firmato Mugnai, Gattini, Gasparri, Gattini e Pantani.

Rn Florentia: Bottiglieri, Capaccioli, Lepore, Gattini 2, Gasparri 2, Vittori, Gabelli 1, Mugnai 1, Osti, Merli, Pantani 1, Dottori, Mancinelli All. Cotti. Parziali 2-2,3-2, 2-5, 0-3. Superiorità numeriche Florentia 1/3; Lazio 0/4 + 2 rigori.

F. Que.