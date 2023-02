Rapporto Anci, il 79% dei Comuni ha la videosorveglianza. Tante telecamere a Firenze

Le telecamere di videosorveglianza

Firenze, 27 febbraio 2023 – Aumentare le telecamere di videosorveglianza in modo da avere sempre più sicurezza. È l'obiettivo dei Comuni anche se il rapporto sull'attività della Polizia locale 2022 dell'Anci manifesta che in tal senso ci sono stati numerosi passi avanti. A Firenze, su richiesta precisa del sindaco Dario Nardella, le telecamere sono aumentate (e di tanto) negli ultimi anni. La videosorveglianza, ad esempio nell'area delle Cascine, è fondamentale per prevenire fenomeni di spaccio ma anche furti e tutta la criminalità. A livello nazionale - secondo il rapporto sull'attività della Polizia locale 2022 dell'Anci - il 79% dei Comuni ha stilato un regolamento di videosorveglianza che regolamenta l'uso delle telecamere e l'utilizzo di apparati anche di proprietà privata. Le telecamere installate nel 2021 sono in media 192 per ogni città (media più alta rispetto ai 179 del 2020). Il dato conferma il trend in aumento degli ultimi anni, spiega il rapporto: in sette anni è aumentato il numero di Comuni dotati di regolamento, rispetto al 56,5% del 2014. L'uso di telecamere posizionate in varie parti della città consente alle Polizie Locali di monitorare le strade urbane, soprattutto in alcuni punti ritenuti più critici. Le finalità dei sistemi di videosorveglianza sono principalmente la sicurezza urbana e controllo del territorio e il controllo flussi di traffico. Nel 2021, presso i 142 Comandi analizzati da Rapporto risultano installate complessivamente 27.233 telecamere di videosorveglianza, in media 192 per ogni città (media più alta rispetto ai 179 del 2020). Le città con il maggior numero di installazioni sono: Milano (2.272 telecamere), Roma (2.123 telecamere installate), Firenze (1.392 telecamere).

Niccolò Gramigni