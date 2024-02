Parte da Firenze la campagna del rapper Amir contro le discriminazioni

Firenze, 15 febbraio 2024 - Al via una campagna social coordinata da Cospe per giovani dagli 11 ai 19 anni di età con l'obiettivo di abbattere linguaggi d'odio da cui nascono discriminazioni, stereotipi ed esclusioni: parte oggi #dropthehate, nata dall'idea degli attivisti coinvolti nel progetto 'Effetto farfalla', finanziato dall'Agenzia Italiana per la cooperazione allo sviluppo, la cui finalità è rafforzare nelle persone giovani comportamenti positivi per contrastare le discriminazioni e promuovere il rispetto di tutte le diversità.

Uno dei promotori è il rapper Amir Issaa che lancerà una sfida su Tik Tok. Come spiega un comunicato stampa sono previste tre challenge: 'Disegna il cambiamento', indirizzata a un target tra gli 11 e i 13 anni, una sfida creativa a partire da una maglietta bianca da colorare con pensieri, parole, immagini contro tutte le discriminazioni; 'La voce conta', dai 14 ai 16 anni, occasione per mettere alla prova la propria creatività con parole e rime e duettare con il rapper Amir Issaa; 'Il futuro è nostro', challenge riservata ai ragazzi dai 17 ai 19 anni dove i ragazzi dovranno scrivere una lettera al proprio io del futuro. Tra i partner figura anche la Regione Toscana.