Rapinò una banca con un trincetto. Beccato grazie alle impronte digitali

Il lavoro di indagine è stato lungo e complesso ma, alla fine, l’esito è stato positivo e i carabinieri sono riusciti a individuare l’autore di un colpo in banca risalente a poco più di un anno fa. L’episodio risale infatti al 22 febbraio 2023 quando due uomini, parzialmente travisati da mascherina chirurgica e berretto, erano entrati nella sede della banca di credito cooperativo del Valdarno Fiorentino di Incisa. Armati di taglierino i malviventi avevano minacciato gli addetti dell’istituto di credito e le persone presenti nella filiale riuscendo a farsi consegnare 44mila euro in contanti prima di darsi precipitosamente alla fuga. Immediatamente dopo il fatto, che aveva suscitato grande scalpore sul territorio, avevano preso il via le indagini da parte dei carabinieri della compagnia di Figline Valdarno che, con il supporto della sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale di Firenze, erano riusciti, fin da subito, a raccogliere i primi fondamentali elementi che avevano consentito di identificare uno dei due rapinatori. Ieri, così, i carabinieri dell’Aliquota operativa della compagnia di Figline Valdarno hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per lui. Nei mesi scorsi i carabinieri, coordinati dalla Procura della Repubblica di Firenze che ha infine richiesto l’emissione del provvedimento di cattura, hanno portato avanti un’importante e complessa attività d’indagine per riuscire a risalire ai due rapinatori, a partire dalle testimonianze di chi era presente in quel momento nella filiale. In particolare, è risultata decisiva la minuziosa analisi di ogni dettaglio raccontato e, soprattutto, la scrupolosa verifica di tutto ciò che i due malviventi potevano aver lasciato sul luogo della rapina, comprese le impronte digitali, l’analisi delle quali ha confermato gli indizi su cui i militari dell’Arma stavano già lavorando.

Gli elementi d’indagine raccolti hanno così consentito al giudice per le Indagini Preliminari di condividere le risultanze investigative emerse, emettendo la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di un pregiudicato, sul quale già pendono altre condanne per rapina avvenute in diverse regioni d’Italia. L’uomo si trova infatti tuttora in carcere nella Casa Circondariale di Napoli Poggioreale. Per lui l’accusa ora è di rapina, in concorso, aggravata dall’aver utilizzato un’arma e travisato.