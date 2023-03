Rapinò e ferì l’edicolante Preso: ha diciassette anni

FIRENZE

Ha un nome e un cognome chi, lo scorso cinque febbraio durante una rapina, ferì l’edicolante di Sesto Fiorentino Paolo Colella, nel tentativo di questi di difendere l’incasso della giornata. E’ un 17enne del luogo, ed è stato identificato e denunciato dagli agenti del commissariato.

Le indagini, affidate alla Squadra di polizia giudiziaria del Commissariato di Sesto Fiorentino, sono partite da un motorino rubato rinvenuto poco distante da via Scarpettini, dove è ubicato il chiosco di Colella. In più, c’era la descrizione di un giovane in abiti sportivi che, fingendosi un cliente, aveva fatto irruzione all’edicola quando stava per chiudere.

Sulla base di quanto ricostruito, gli inquirenti ritengono verosimile che il materiale autore del colpo abbia agito con un coltello da cucina portato via da casa. Inoltre, potrebbe essere stato sempre lui a rubare il motorino che poi sarebbe stato usato per recarsi a fare il colpo.

"Il primo ringraziamento che voglio fare è alla polizia che è riuscita a individuare il mio aggressore - dice Paolo Colella -, non avevo dubbi che ci sarebbero riusciti perché ho visto come si sono mossi con competenza subito dopo il fatto gli agenti del Commissariato di Sesto intervenuti. Il secondo, grande, è a tutta la comunità di Sesto e alle tante persone che mi sono state vicine e mi hanno espresso la loro solidarietà, anche venendo direttamente a trovarmi, dopo quanto accaduto".

"Mi ha fatto molto riflettere – aggiunge l’edicolante – il fatto che si tratti di un ragazzo molto giovane, appena 17 anni, fermato per un reato grave. Credo che la cosa debba farci porre delle domande e la ritengo, almeno questo è il mio pensiero, una sconfitta per tutti. Sono rimasto tristemente colpito dalla giovane età del ragazzo ancora di più di quello che ho subito".

Anche Gabriele Toccafondi, capogruppo di Italia Viva-Azione in consiglio comunale di Sesto Fiorentino, rivolge "un ringraziamento alle forze dell’ordine ed in particolare alla squadra di pg del commissariato di Sesto, per aver condotto velocemente le indagini in seguito all’aggressione e alla violenta rapina ad un edicolante di domenica 5 febbraio in pieno giorno".

"Il fatto che la persona fermati, e ritenuto responsabile, abbia solo 17 anni lascia sgomenti - aggiunge il capogruppo di Italia Viva -. L’episodio e le indagini dimostrano quanto importante sia il commissariato e il suo lavoro e spero che inizino presto i lavori per la nuova sede e dimostrano anche l’importanza delle telecamere".

ste.bro.