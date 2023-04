Rapine in strada tra minori: crescono le denunce a Firenze

Firenze, 12 aprile 2023 – Dall'inizio dell'anno sono “oltre una decina le rapine in strada tra minori, denunciate dalle vittime, nel capoluogo toscano”. È quanto emerge da una relazione presentata oggi a Firenze nel corso della cerimonia per il 171mo anniversario della fondazione della Polizia di Stato. Si tratta di “un dato non ancora definitivo, considerando che talvolta queste vicende non vengono segnalate, poiché erroneamente considerate meri screzi giovanili”.

Nel 2022 sono stati denunciati 259 minorenni nel capoluogo toscano (20 dei quali arrestati) per furti (specialmente in negozi), ricettazione, rapine in strada (per lo più con vittime altri minori) e lesioni dolose e spaccio di sostanze stupefacenti. Per far fronte al fenomeno, i controlli delle forze dell'ordine nella provincia di Firenze negli ultimi mesi sono aumentati su impulso del questore Maurizio Auriemma. "Ai controlli raddoppiati è coinciso il calo dei reati da inizio 2023 - si legge nella relazione -. Da gennaio ad oggi sono già oltre una sessantina i minorenni indagati dalle forze di polizia fiorentine. Sul fronte delle rapine, nel primo trimestre 2023 il dato è ancora in aumento del +24%, ma con un trend significativamente inferiore rispetto al +65% dell'anno precedente”. Dal report emerge inoltre che nel 2022 sono aumentati del 73% i cosiddetti reati informatici, tra cui le «sex extortion», anche in danno di minori. «Da gennaio 2023 sono già 17 i casi di estorsione sessuale finiti sulle scrivanie dei cyber-poliziotti fiorentini. In crescita sono anche i casi di detenzione di materiale pedopornografico, specie quelli in cui gli autori materiali sono gli stessi minorenni. Sempre nei primi tre mesi del 2023, sono stati quasi azzerati gli attacchi informatici”. Da inizio dell'anno, a Firenze, “oltre 800 i siti web e i profili social monitorati dal centro operativo della Polizia Postale per la Toscana”. E ancora, da gennaio 2023, i servizi antidroga in provincia di Firenze hanno portato al sequestro di 75 chili di stupefacente, tra hashish, marijuana, cocaina ed eroina, oltre a qualche dose droga sintetica.

Per Auriemma “per assicurare la pace e la serenità collettiva, le istituzioni cittadine e tutte le forze di polizia devono lavorare gomito a gomito, ognuna secondo le proprie specifiche competenze, perseguendo un unico obiettivo: garantire una società civile nella quale avvengono sempre meno reati”.

Dopo una prima diminuzione dei reati del 21% negli ultimi quattro anni, nel 2022, si è registrato, secondo quanto emerge dai dati ministero dell'Interno, un aumento nella provincia dei fenomeni criminali del 4,7%. "Emergenti fenomeni sociali, circoscritti nei confini della microcriminalità, come ad esempio le rapine in strada tra minori - ha spiegato Auriemma - hanno indubbiamente contribuito a tale incremento al quale ho subito risposto mettendo concretamente in pratica le nuove linee ministeriali sulla sicurezza. Settimana dopo settimana, gli agenti e i militari hanno battuto insieme tutte le aree cittadine e dell'hinterland fiorentino, supportati anche dall'elicottero della polizia di Stato. Ai controlli sono anche seguite espulsioni dal territorio nazionale dei cittadini stranieri ritenuti responsabili di gravi reati”.