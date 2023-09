Rapinatori appostati sotto casa. Colpo grosso di Rolex e contanti

CAMPI

Stavano rientrando a casa, in via Pistoiese, a Campi, quando sono stati rapinati. È successo intorno alla mezzanotte, fra giovedì e venerdì, a una coppia di cittadini cinesi che aveva parcheggiato sotto casa. A bloccarli, quattro sconosciuti, vestiti di scuro e con il volto coperto da passamontagna. Due avrebbero fermato l’uomo sfilandogli il Rolex d’oro e prendendogli 1.500 euro dal portafoglio; gli altri due avrebbero bloccato la donna, impossessandosi di 4mila euro che aveva in borsa. I malviventi sono quindi fuggiti a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Le vittime, illese ma scosse per l’accaduto, hanno dato l’allarme e sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Signa che stanno portando avanti le indagini, anche attraverso le immagini delle telecamere della zona.

Le rapine ai danni di imprenditori cinesi sono purtroppo frequenti e puntano a derubarli di orologi di valore e contanti che spesso hanno con sé. Dall’inizio dell’anno, nella Piana, ci sono stati colpi fotocopia ai danni di sei persone (tutti cittadini cinesi), in quattro episodi. A maggio tre sconosciuti picchiarono a Campi un 26enne, derubandolo di 400 euro. Ad aprile un 38enne fu rapinato di 700 euro e di un orologio Udemar Piguet da 10mila euro. A febbraio, a Sesto, due fratelli di 42 e 43 anni, si erano visti sottrarre due Rolex e 1800 euro. A gennaio, a Campi, in tre aggredirono una coppia, che riuscì però a metterli in fuga.

Lisa Ciardi