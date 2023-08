Rapinato dalla baby gang "Mi hanno anche filmato" Incubo per un turista

Adocchiato sulla tramvia e seguito nel parcheggio scambiatore di Ponte a Greve. Poi aggredito e rapinato della collana d’oro che aveva al collo da una banda di cinque-sei persone. "Uno di loro ha filmato l’aggressione", ha riferito il giovane ai carabinieri della stazione di Legnaia a cui si è rivolto.

Brutta disavventura, sabato pomeriggio, per un 24enne di Modena, a Firenze con la fidanzata per una vacanza tra arte e mare della Toscana.

Secondo quanto ricostruito dalla vittima, la coppia si stava recando al centro commerciale per delle compere. All’improvviso, il 24enne è stato afferrato da dietro da una mano che ha tentato di strappargli la catena con crocifisso in oro. Si è voltato e si è reso conto di essere stato accerchiato da un gruppo di giovanissimi - descritti come nordafricani - che aveva già adocchiato durante lo spostamento in tramvia.

Il giovane, sotto gli occhi atterriti della fidanzata, ha cercato di difendersi e di sventare la rapina (anche lanciando il monile sotto un’auto in sosta) ma non c’è riuscito, sopraffatto anche dalla superiorità numerica della gang.

Nella colluttazione ha riportato alcune abrasioni al collo, ma, nonostante il consiglio dei carabinieri di farsi refertare al vicino pronto soccorso di Torregalli, ha preferito proseguire la vacanza.

Resta il sospetto che quella che ha colpito a Ponte a Greve sia l’ennesima, violenta, baby gang, come ce ne sono altre in centro e periferia.

ste.bro.