Rapinata di notte per strada all’Isolotto Ragazza di 24 anni aggredita e picchiata per rubarle l’Iphone

L’ha avvicinata per strada, afferrata per il collo, spinta a per terra e schiaffeggiata per strapparle l’Iphone. Poi il malvivente è scappato. La vittima è una donna di 24 anni. La rapina è avvenuta la sera del 24 febbraio, intorno alle 21.30, all’Isolotto.

La vittima della rapina ha denunciato l’aggressione alla stazione dei carabinieri di Legnaia. Nell’agguato ha rimediato un livido sul sopracciglio destro. I carabinieri stanno adesso verificando la presenza di telecamere e di testimoni che potrebbero aver visto la scena, anche da distanza, per ottenere ogni elemento utile possibile per rintracciare il bandito.