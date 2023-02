Rapinata da uomo armato con le forbici

La donna, trent’anni, cammina in Borgo dei Greci, poco prima dell’alba. Sono le 5,30 quando uno sconosciuto l’affronta e le sbarra la strada con intenzioni tutt’altro che pacifiche. Ed è armato, quell’uomo: in mano ha un paio di forbici, le ondeggia pericolosamente di lato e in avanti, verso la giovane. Che – come denuncerà più tardi, ancora scossa, ai Carabinieri della Stazione Carabinieri Santa Maria Novella – è costretta a consegnare il suo smartphone allo sconosciuto.

Verosimilmente il rapinatore subito fuggito con il cellulare è un nordafricano, almeno secondo le prime descrizioni fornite agli investigatori.

La vittima è rimasta illesa. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della Compagnia di Firenze anche grazie all’ausilio dei sistemi di videosorveglianza.

Per ricostruire la dinamica della rapina e identificare e individuare il malvivente, gli investigatori stanno infatti visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza presenti in zona.