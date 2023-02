Rapinata da bandito con coltello commessa di negozio per animali La protesta del sindacato Uiltucs

In turno da sola, in un grande negozio di prodotti per animali, senza un vigilante nei paraggi. E’ la situazione, denuncia la Uiltucs, che si è trovata ad affrontare la responsabile de “L’Isola dei tesori” di via Foggini, vittima di una rapina mercoledì pomeriggio da parte di un bandito armato di coltello che prima di fuggire con la refurtiva le ha intimato di chiudersi in bagno. La giovane poi si è barricata nel negozio e ha avvisato i colleghi di un altro punto vendita che hanno chiamato la polizia e un’ambulanza. Attualmente la commessa non esce da casa e versa in stato di choc.