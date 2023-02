Rapina violenta a Firenze, arrestati tre aggressori

Firenze, 7 febbraio 2023 – Assalto cruento, in pieno giorno, ai danni di una donna. E’ accaduto un mese fa, il 9 gennaio, nel quartiere delle Cure quando in tre hanno messo in atto una rapina violenta in un’abitazione. Ora la polizia ha arrestato i responsabili: due fratelli albanesi di 25 e 40 anni e una romena di 45 che avrebbe fatto da 'palo’.

La vittima, come spiega la sezione Antirapina della squadra mobile della questura, è una commerciante straniera che fu assalita in pausa pranzo. Venne improvvisamente aggredita alle spalle da un uomo che la attendeva per le scale dello stabile. L'assalto fu cruento, la donna venne colpita ripetutamente e le venne impedito di gridare, poi la spinsero a forza in casa e si fecero dare oltre 20.000 euro in contanti, incasso del negozio. L'altro fratello avrebbe ferito la padrona di casa con una coltellata a una mano, quindi i due le avrebbero danneggiato il cellulare perché non chiamasse aiuto e la rinchiusero in una stanza.

La squadra mobile, attraverso i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona, ricostruì la dinamica dell'assalto e i movimenti nelle vie delle Cure dei tre, compresa la complice che avrebbe avuto la funzione di 'palo’. Inoltre, sempre osservando i movimenti è stato trovato l'edificio dove i due rapinatori sono andati immediatamente dopo il reato. La sera stessa una pattuglia dell'Antirapina rintracciò nel quartiere, il 40enne albanese e la 45enne romena e dentro la loro casa, situata appunto alle Cure, c'erano circa 13.000 euro in contanti ed uno zaino con strumenti da scasso. Il fratello 25enne fu arrestato perché aveva un documento falso.