Firenze, 27 aprile 2021 - Rapinata di notte dopo essere scesa da treno da un altro passeggero dello stesso convoglio, di fronte al quale era rimasta seduta per tutto il viaggio. Accade a Firenze, non lontano dalla stazione di Campo di Marte, nella notte tra lunedì 26 e martedì 27 aprile, intorno alle due.

La donna ha vissuto un vero e proprio incubo: prima seguita dall'uomo nel sottopassaggio, è stata poi appunto rapinata. L'uomo è stato poi arrestato dalla polizia, individuato dopo una notte di ricerche in un'altra stazione, quella di Santa Maria Novella. Una vicenda che ripropone il tema della sicurezza in città.

Momenti di terrore per la signora, settantenne, poi refertata in ospedale per alcune escoriazioni. La donna è scesa dal treno, un Intercity Notte proveniente da Roma, intorno appunto alle due.

Una volta fuori dal sottopasso di via Mannelli il malintenzionato ha seguito la signora

E, arrivati all'altezza di via Masaccio, è entrato in azione: improvvisamente l'ha scaraventata a terra e ha tentato di strapparle l'orologio dal polso e la borsa che l'anziana teneva in spalla. La donna ha resistito con tutte le sue forze e ha urlato tanto da attirare l'attenzione di alcuni residenti che hanno intimato all'aggressore di fermarsi, dando poi l'allarme alla Polizia. L'uomo ha quindi mollato la presa ed è scappato.

Grazie alle telecamere di sorveglianza, la centrale operativa della Polizia ha ricostruito rapidamente i suoi spostamenti riuscendo ad individuarlo mentre saliva su un taxi nei pressi di Campo di Marte. Le volanti lo hanno raggiunto in piazza Stazione dove l'uomo, già noto alle forze di polizia, è finito in manette.

Lo stesso è stato riconosciuto anche dalla vittima che in ospedale ha avuto anche qualche giorno di prognosi per le contusioni riportate a seguito della caduta. Negli ultimi giorni la provincia di Firenze è stata interessata da un altro caso di rapina, stavolta andata a segno: vittime la giornalista del Tg5 Cesara Buonamici e il marito Joshua Kalman, ai quali sono stati strappati via i Rolex a un incrocio nel comune di Impruneta.