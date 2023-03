Rapina tabaccheria Poi sbatte su un bus

Armato di coltello a serramanico, ha minacciato e rapinato dell’incasso la titolare di tabaccheria mentre un complice sarebbe rimasto ad attenderlo fuori. Il malvivente si è fatto consegnare circa 1500 euro. E’ accaduto nel tardo pomeriggio di ieri tra via San Gallo e via delle Ruote. Ma la fuga del malvivente è stata sfortunata: un commerciante della zona ha visto, capito e pare si sia messo alle calcagna del rapinatore che, arrivato, in via XXVII Aprile ha impattato contro un bus. Colpo così forte che il parabrezza del pullman si è frantumato. Ma si è rialzato e ha ripreso la corsa. Un agente ha notato la scena e si è unito all’inseguimento. Volanti della Questura l’hanno raggiunto e bloccato in via degli Alfani. Sarebbe un minore. Aveva passamontagna, coltello e bottino infilato in un calzino. E’ stato portato in ospedale.

g.sp.